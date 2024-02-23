القيادة الوسطى الأميركية: أسقطنا 3 مسيّرات للحوثيين كانت تستهدف سفنًا تجارية بالبحر الأحمر

أعلنت القيادة الوسطى الأميركية، بحسب بيان لها، عن "إسقاط 3 مسيّرات للحوثيين (حركة أنصار الله) كانت تستهدف سفنًا تجارية بالبحر الأحمر".

ولفتت في هذا السياق، إلى "أننا نفّذنا أمس ضربات ضد 4 مسيّرات وصاروخين للحوثيين موجهين للإطلاق باتجاه البحر الأحمر".

ويأتي ذلك، في وقت تستمر فيه عمليات القوات المسلحة اليمنية التابعة لحركة "أنصار الله" ضد السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتوجهة إلى الموانئ الإسرائيلية تضامنًا مع غزة، كما أضافت إلى أهدافها السفن المرتبطة بأميركا وبريطانيا منذ شنّ جيش البلدين غارات جويّة داخل اليمن.