ارتفاع عدد القتلى الصحفيين في غزة إلى 132 منذ بدء الحرب الإسرائيلية على القطاع

أعلن مكتب الإعلام الحكومي في قطاع غزة، عن "ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة إلى 132".
وحذرت وسائل إعلام فلسطينية ودولية مرارًا من استهداف الجيش الإسرائيلي للطواقم الإعلامية، ودعت إلى توفير الحماية لهم، وسط تجاهل إسرائيلي لتلك الدعوات مع استمرار الحرب والحصار على قطاع غزة وسط تحذيرات من كارثة إنسانية.
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