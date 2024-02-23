إعلام يمني: هجوم أميركي بريطاني يستهدف بغارتين منطقة الكويزي بمديرية الدريهمي في الحُديدة

أفادت قناة "المسيرة" التابعة لحركة "أنصار الله" في اليمن، عن "عدوان أميركي بريطاني يستهدف بغارتين منطقة الكويزي بمديرية الدريهمي في محافظة الحُديدة".

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