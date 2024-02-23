24 قتيلًا ومصابون بينهم أطفال إثر غارة إسرائيلية استهدفت منزلًا في دير البلح وسط غزة

أفادت قناة "الجزيرة"، عن سقوط 24 قتيلًا ومصابين بينهم أطفال، إثر غارة إسرائيلية استهدفت منزلًا في دير البلح وسط قطاع غزة.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الصحة في غزة، في بلاغ، عن "ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 29514 شهيدا و69616 مصابا منذ 7 تشرين الأول"، مشيرة إلى أنّ "الاحتلال ارتكب 10 مجازر في قطاع غزة راح ضحيتها 104 شهداء و160 جريحا خلال 24 ساعة".