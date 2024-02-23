بلينكن: مستاؤون من إعلان إسرائيل وضع خطة لبناء وحدات استيطانية جديدة ونرفض ذلك

أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، ردا على إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو خطة لما بعد الحرب على غزة، أن "الولايات المتحدة ترفض أي احتلال جديد لقطاع غزة بعد انتهاء الحرب".

ولفت بلينكن، ردا على سؤال خلال مؤتمر صحافي في بوينس آيرس، الى أنني "لم أطلع على الخطة لذا أتحفظ عن الإجابة"، مضيفاً "ينبغي ألا يحصل احتلال إسرائيلي جديد لغزة، ويجب عدم تقليص أراضي غزة، وهما أمران يشكلان في رأيه مبادئ أساسية" لمستقبل القطاع".

وشدد على أننا "مستائين من إعلان إسرائيل وضع خطة لبناء وحدات استيطانية جديدة ونرفض ذلك".