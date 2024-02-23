الجيش: توقيف 3 أشخاص في بئر العبد وطريق المطار وبلدة العبدة - عكار لارتكابهم جرائم مختلفة

أعلنت مديرية التوجيه في قيادة الجيش، أنه "بتاريخ 22 / 2 /2024، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقتَي بئر العبد وطريق المطار - الضاحية الجنوبية اللبناني (ن.ق.) والسوري (ع.ع.) لتعاطيهما المخدرات وترويجها، ولإقدام الأول على سرقة أكثر من عشرين دراجة نارية في الضاحية الجنوبية. وضبطت في حوزة السوري كمية من المخدرات ومبلغًا ماليًّا".
كذلك أعلنت المديرية أن "دورية أخرى من المديرية أوقفت في بلدة العبدة - عكار اللبناني (ن.ق.) لإقدامه بتاريخ 13 / 2 /2024 على رمي رمانة يدوية أمام واجهة أحد المحلات في منطقة البداوي ما أدّى إلى أضرار ماديّة"، مؤكدةً أن "المضبوطات سلّمت وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".
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