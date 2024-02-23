أكّد رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد، أنّ "العدوّ يُماطِل في الوقت ولا يُريد أن يوقف العدوان ويحتمي ويستقوي بأشرار العالم الذين تقودهم الإدارة الأميركية زارعة المصائب في الشعوب ومدمّرةُ الحضارات والدول".
كلام رعد جاء خلال تشييع "حزب الله" عنصره حسن محمود صالح في بلدة عدشيت، حيث شدد على أنّ "عهدنا لك أن نمشي على نهجك وأن نواصل دربك وأن نحضن مقاومتنا ونُعِزَّ أمّتنا، وأن ننتصر لشعبنا وبلدنا، وأن ندفع الظلم عن المستضعفين والمقهورين في غزة وفلسطين".
ولفت إلى "أننا نواجه ببئسنا وبصلابتنا وعزم ولائنا، وما النّصر إلّا صبرُ ساعة، وهو قادم إن شاء الله، ولن يُثنينا ألمٌ أو وجعٌ أو فراق أو استشهاد".
كانت هذه تفاصيل خبر رعد: العدو لا يُريد أن يوقف العدوان ونحن نواجه ببئسنا وبصلابتنا وما النّصر إلّا صبر ساعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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