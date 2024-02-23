أفاد مراسل "النشرة"، عن قصف إسرائيلي استهدف أطراف بلدات مجدل زون وراميا وبيت ليف في جنوب لبنان، فيما استهدفت غارات من مسيّرة بلدة عيتا الشعب. ويأتي ذلك مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية اليومية على الأراضي اللبنانية في الجنوب والتي تطال المدنيين، تزامنًا مع الحرب على غزة، بينما يواصل "حزب الله" تنفيذ عمليات عسكرية ضد المواقع الإسرائيلية على طول الحدود.

كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": استهدافات إسرائيلية طالت عيتا الشعب وأطراف مجدل زون وراميا وبيت ليف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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