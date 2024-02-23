نقلت شبكة "سي إن إن" عن مسؤولين أميركيين، أن "لا أدلة حتى الآن على أن إيران أوقفت دعمها للحوثيين، والقلق يتزايد داخل إدارة بايدن مع استمرار هجمات الحوثيين رغم الضربات الأميركية". وذكر المسؤولون، أن " الولايات المتحدة ليس لديها مقياس لتقدير نسبة ما تم تدميره من أسلحة الحوثيين، وهناك اعتقاد داخل الإدارة الأميركية بأن استخدام القوة وحدها مع الحوثيين غير فعال"، كاشفين أن "إدارة بايدن تواجه صعوبة في كيفية زيادة الضغط على الحوثيين، ومن غير الواضح ما إذا كانت الولايات المتحدة ستغير نهجها العسكري تجاه الحوثيين".

كانت هذه تفاصيل خبر "سي إن إن" عن مسؤولين أميركيين: لا أدلة حتى الآن على أن إيران أوقفت دعمها للحوثيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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