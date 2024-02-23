نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤولين أميركيين، أن "أغلبية شبكة أنفاق حماس لا تزال سليمة، وإسرائيل لن تكون قادرة على تحقيق هدفها المتمثل في القضاء على القدرة العسكرية لحماس"، مؤكدين أن "ما لا يقل عن 5000 مقاتل لحماس لا يزال في شمال قطاع غزة".

كانت هذه تفاصيل خبر "نيويورك تايمز": أغلبية شبكة أنفاق حماس لا تزال سليمة و5000 من مقاتليها لا يزالوا في شمال قطاع غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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