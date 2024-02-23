غانتس: الحرب في الجبهة الشمالية لن تنتهي حتى عودة السكان الإسرائيليين إلى بيوتهم

زعم عضو مجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس، أن "الحرب الدائرة في الجبهة الشمالية لن تنتهي حتى عودة السكان الإسرائيليين قرب الحدود اللبنانية إلى بيوتهم".

ولفت، في تصريح عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إلى "أننا نعمل عسكريا وسياسيا، لقد تم بالفعل طرد حزب الله من الحدود، ونحن نستعد لليوم الذي سنصدر فيه الأمر عندما نحتاج إلى توسيع أنشطتنا".

هذا، وتتواصل الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية، فيما ينفّذ "حزب الله" عمليات عسكرية ضد المواقع الإسرائيلية على طول الحدود الجنوبية.