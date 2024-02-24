اخبار العالم

"سانا": مقتل 5 سوريين جراء استهدافهم من قبل "مجموعة إرهابية" بريف حمص الشرقي

0 نشر
0 تبليغ

أفادت وكالة الأنباء السورية- سانا، نقلًا عن مصدر في قيادة شرطة حمص السورية، عن مقتل خمسة مواطنين سوريين جراء استهدافهم من قبل "مجموعة إرهابية"، أثناء جمع الكمأة في منطقة جب الجراح بريف حمص الشرقي.

كانت هذه تفاصيل خبر "سانا": مقتل 5 سوريين جراء استهدافهم من قبل "مجموعة إرهابية" بريف حمص الشرقي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا