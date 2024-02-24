أفادت وكالة الأنباء السورية- سانا، نقلًا عن مصدر في قيادة شرطة حمص السورية، عن مقتل خمسة مواطنين سوريين جراء استهدافهم من قبل "مجموعة إرهابية"، أثناء جمع الكمأة في منطقة جب الجراح بريف حمص الشرقي.

كانت هذه تفاصيل خبر "سانا": مقتل 5 سوريين جراء استهدافهم من قبل "مجموعة إرهابية" بريف حمص الشرقي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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