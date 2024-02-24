إعلام إسرائيلي: إدارة بايدن أبلغت إسرائيل أن دولا عربية تعد مبادرة بشأن اليوم التالي في غزة

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، نقلا عن مصادر، بأن "إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن أبلغت إسرائيل أن دولا عربية تعد مبادرة بشأن اليوم التالي في غزة".

ولفتت إلى أن "الخطة تتضمن بندا يقضي بدمج حماس في منظمة التحرير الفلسطينية".

وكشفت أن "مبعوثا لبايدن ضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو لإجراء نقاش في الحكومة بشأن اليوم التالي لحرب غزة".