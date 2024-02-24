أفادت القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي، بأن "خطة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بشأن ما بعد حرب غزة هدفها طمأنة واشنطن وعدم إغضاب وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش".

كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول إسرائيلي: خطة نتانياهو بشأن ما بعد حرب غزة هدفها طمأنة واشنطن وعدم إغضاب بن غفير وسموتريتش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.