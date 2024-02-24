تكريم عمر حرفوش في حفل جوائز "كايل" في دبي بحضور شخصيات عربية ومشاهير

تم تكريم البيانيست والمؤلف الموسيقي العالمي عمر حرفوش في دبي، خلال حفل جوائز "كايل" في حفل كبير حضره شخصيات عربية شهيرة من كل الدول العربية كالمطربين رامي عياش ورامي صبري والممثل جمال سليمان والاعلامية بوسى شلبي والمطرب مروان خوري والممثلة عبير صبري وباميلا الكيك والاعلامي مصطفى الاغا.

واستلم الجوائز ايضاً كل من النائبة السابقة ديما جمالي، والاعلامي طوني خليفة.

وعزف حرفوش مقطوعته الشهيرة للسلام ومقطوعة طرابلس والتي اهداها لاهل طرابلس.

وفي مطلع شهر شباط الحالي، شهدت ​فرنسا​ وتحديداً ​معهد العالم العربي​ الشهير، احتفالاً عالمياً من أجل السلام، عمر حرفوش​، وذلك بحضور كبار الشخصيات العالمية من سياسيين وأمراء وموسيقيين ومبدعين وفنانين ورياضيين.

وقد نالت حينها الموسيقى التي قدمها حرفوش، خصوصاً المعزوفة التي تحمل اسم "​طرابلس​" و"جبال الاربعين"، اعجاب جميع الحضور، الذين عبروا عن فرحتهم بالوقوف له والتصفيق.