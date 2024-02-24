انت الان تتابع خبر تكفي مواطني بريطانيا لجرعتين.. ضبط أكبر كمية من "الكوكايين" (فيديو) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وافادت صحيفة "ميترو" البريطانية أن "كمية الكوكايين المصادرة في ميناء ساوثامبتون، تكفي لإمداد كل رجل وامرأة وطفل في بريطانيا مرتين".

وتشكل مصادرة 5.7 طن من الكوكايين وهي الأكبر على الإطلاق في البلاد، ضربة قوية لعصابات الجريمة، علما أن أكبر عملية ضبط سابقة بلغ وزنها 3.7 طن من الكوكايين في ساوثامبتون أيضا، وذلك في العام 2022.

وقالت الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في المملكة المتحدة إنه يعتقد أن الشحنة المضبوطة هي أكبر كمية من المخدرات من الفئة "أ" على الإطلاق في البلاد.

وأضافت في بيان صحفي أن القيمة السوقية لكمية الكوكايين المضبوطة يعتقد أنها "تزيد عن 450 مليون جنيه إسترليني" (570 مليون دولار).

وأوضحت الوكالة أنه تم ضبط الشحنة في 8 فبراير قبل أن تصل إلى ميناء هامبورغ في ألمانيا لتسليمها.

وأفادت بأنها ستعمل مع شركاء أوروبيين لتحديد الشبكات الإجرامية المتورطة في العملية غير القانونية.

وقال مدير الوكالة كريس فاريموند: "إن ضبط هذه الكمية القياسية تمثل ضربة قوية لعصابات الجريمة المنظمة الدولية المتورطة، وهو ما يحرمها من أرباح هائلة".

وأضاف فاريموند: "في حين أن وجهة الشحنة في هذا القضية كانت أوروبا، فليس لدي أدنى شك في أن نسبة كبيرة منها كانت ستوزع في بريطانيا حيث يجري ترويجها من قبل العصابات الإجرامية في المملكة المتحدة".