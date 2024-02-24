انت الان تتابع خبر بايدن يستعين ببطاقة الملاحظات في حفلات جمع التبرعات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ويثير اعتماد بايدن على بطاقات الملاحظات للمساعدة بشأن الأسئلة التي يعرفها، مخاوف بعض المانحين بشأن عمر الرئيس.

وقد تركت جلسات الأسئلة والأجوبة التي تم تنظيمها، بعض المانحين يتساءلون عما إذا كان بايدن يستطيع تحمل قسوة الحملة الرئاسية، ناهيك عن المناظرات المحتملة مع الرئيس السابق دونالد ترامب، 77 عامًا.



ويقول مستشارو بايدن إن "الرئيس يُعطى بطاقات ملاحظات فقط للأسئلة التفصيلية والفنية للغاية، ويقولون إنه كثيرًا ما يقوم بطرح أسئلة وأجوبة عفوية".

ورغم أن أحدث الرؤساء بما في ذلك ترامب وجورج بوش وباراك أوباما حملوا ملاحظاتهم، أو استخدموا أجهزة التلقين للمساعدة في توجيههم خلال مختلف المناسبات والاجتماعات العامة، إلا أنه في حالة بايدن، لاحظ المانحون أنه يستخدم أيضًا بطاقات الملاحظات في المناسبات الخاصة، ومع ذلك رفضت حملة بايدن مثل هذه المخاوف.

ومنح الجدول الزمني القوي لجمع التبرعات لبايدن حملته واللجنة الوطنية الديمقراطية ميزة نقدية هائلة على الجمهوريين مع تبقي أقل من تسعة أشهر على موعد الانتخابات.

لكن اثنين من كل ثلاثة ناخبين قالوا إنهم يعتقدون أن بايدن أكبر من أن يخدم بشكل فعال فترة ولاية أخرى مدتها 4 سنوات كرئيس، وفقًا لاستطلاع أجرته جامعة كوينيبياك صدر يوم الأربعاء.

