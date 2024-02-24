الإليزيه: ماكرون وبايدن أكدا تصميمهما على تجنب توسع رقعة الصراع بغزة خاصة في لبنان

كشفت الرئاسة الفرنسية (الإليزيه) أن "الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس الأميركي جو بايدن أكدا على ضرورة التوصل إلى اتفاق بشأن الأسرى يسمح بوقف القتال في غزة وإنهاء التصعيد".

وشدد ماكرون وبايدن على "الحاجة الملحة لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة".

وأكد ماكرون وبايدن، بحسب الإليزيه، على "تصميمهما المشترك على تجنب توسع رقعة الصراع إقليميا خاصة في لبنان".