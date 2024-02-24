رئيس الوزراء المصري: الإمارات ستضخ 35 مليار دولار استثمارات مباشرة في مصر في غضون شهرين

أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن الامارات ستضخ "35 مليار دولار استثمارات مباشرة" في غضون شهرين في مصر التي تعيش واحدة من اسوأ أزماتها الاقتصادية منذ عقود.
وأكد أن هذه الحصيلة الدولارية "ستستخدم في حل الأزمة الاقتصادية" و"ستساهم في حل" مشكلة النقد الأجنبي في مصر، التي تجد صعوبة في توفيره لتأمين احتياجاتها من الواردات وسداد ديونها الخارجية البالغة 165 مليار دولار، وفي السيطرة على مشكلة "وجود سعرين للدولار"، أحدهما رسمي في المصارف والآخر في السوق السوداء ويبلغ نحو ضعف السعر الرسمي.
وأوضح مدبولي أن هذه الاستثمارات ستضخ بموجب اتفاق تم توقيعه الجمعة بين الحكومتين المصرية والاماراتية "لتنمية 170,8 مليون متر مربع في منطقة رأس الحكمة" على البحر المتوسط بشمال غرب مصر.
وأكدت شركة "القابضة- QDQ" وهي شركة استثمارية قابضة في امارة أبو ظبي في بيان أنها ستستثمر 35 مليار دولار في مصر.
وقالت الشركة إنها "ستستحوذ على حقوق تطوير مشروع رأس الحكمة مقابل 24 مليار دولار بهدف تنمية المنطقة لتصبح واحدة من أكبر مشاريع تطوير المدن".
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