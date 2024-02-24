الوكالة الذرية دعت إلى "أقصى درجات ضبط النفس" بعد انفجارات قرب محطة زابوروجيا

دعا المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي، إلى "أقصى درجات ضبط النفس" بعد سلسلة انفجارات وقعت هذا الأسبوع قرب محطة زابوروجيا النووية الأوكرانية الخاضعة لسيطرة روسيا.
ومحطة زابوروجيا للطاقة النووية هي الأكبر من نوعها في أوروبا، وتدور في محيطها معارك منذ أن سيطرت القوات الروسية عليها في آذار 2022، وسط اتهامات متبادلة بين كييف وموسكو بتعريض أمنها للخطر.
وجاء في بيان لغروسي أن خبراء في الوكالة الدولية للطاقة الذرية "متمركزين في محطة زابوروجيا أفادوا بسماع انفجارات يومية في الأسبوع الماضي، بما في ذلك انفجار في وقت متأخر الجمعة الماضي يبدو أنه وقع قرب المحطة".
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