زيلينسكي أكد ضرورة إمداد بلاده بدفاعات جوية ومقاتلات: تساهم بحماية أرواح المدنيين وتقوية جيشنا

أكّد الرّئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيسة الوزراء الدنماركيّة ميتي فريدريكسن، في مدينة لفيف في الغرب الأوكراني، أنّ المساعدات العسكريّة الجوّيّة "هي الأهم"، مشدّدًا على ضرورة إمداد بلاده بـ"دفاعات جوّيّة وبمقاتلات".
ولفت، إلى أنّ "المهم أن تأتي قراراتنا في حينها. أعتقد أنّها الأولويّة"، مشيرًا إلى أنّه خلال الهجوم المضاد لبلاده العام الماضي، تأخّر وصول شحنات تمّ التعهّد بها لأوكرانيا. وركّز على الأهميّة الكبرى للدّفاعات الجوّيّة في حماية أرواح المدنيّين و"تقوية جيشنا على خطّ الجبهة".
وكانت قد تعهّدت الدنمارك المنضوية في "حلف شمال الأطلسي"، تسليم أوكرانيا مقاتلات "اف-16" في وقت لاحق من العام الحالي، كما أنّ دولًا عدّة أعضاء في الحلف، تتولّى منذ أشهر تدريب طيّارين أوكرانيّين على الطّائرات المتطوّرة.
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