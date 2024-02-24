شكرا لقرائتكم خبر عن طلبات إحاطة أمام "طاقة النواب".. أبرزها تطوير منتجات شركة البتروكيماويات والان مع تفاصيل الخبر
يأتي ذلك إلي جانب مناقشة طلب النائب أحمد رمزى، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، بشأن خطة الحكومة والإجراءات التنفيذية اللازمة التي تتخذها لنقل الأنشطة الملوثة للبيئة خارج الكتل السكنية ، والاهتمام بوسائل السيطرة على تلوث الهواء نتيجة الانبعاثات الصادرة عن المركبات وطرق الحرق المكشوف.
كما تنظر اللجنة البرلمانية الطلبات المقدمة من النواب أحمد حمدى خطاب بشأن ما يتعرض له قاطنى عزب الزراعة - النصر - المسيري) التابعين لقرية كنج عثمان - الوحدة المحلية كوم إشو - مركز كفر الدوار - محافظة البحيرة من أثر مخلفات صرف ثلاجة عصام عدلى يوسف الكائنة على الطريق الزراعي (الأسكندرية - القاهرة)، وألفت المزلاوى بشأن عدم قيام وزارة البيئة بتوريد 500 شجرة مثمرة بمدينة سوهاج محافظة سوهاج ، وأخيرا من النائب محمد الصن بشأن عدم المساواة في مقابل الانتفاع بالأنشطة الترفيهية داخل المحميات الطبيعية.
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