شكرا لقرائتكم خبر عن طلبات إحاطة أمام "طاقة النواب".. أبرزها تطوير منتجات شركة البتروكيماويات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب طلعت السويدي، 3 اجتماعات غدا، الأحد، لمناقشة 5 طلبات إحاطة مقدمة من النواب موجهة لوزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، منها المقدم من النائب محمود عصام بشأن تطوير منتجات شركة البتروكيماويات المصرية وتحقيق أقصىاستفادة منها وخاصة توفير المذيبات العضوية.

يأتي ذلك إلي جانب مناقشة طلب النائب أحمد رمزى، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، بشأن خطة الحكومة والإجراءات التنفيذية اللازمة التي تتخذها لنقل الأنشطة الملوثة للبيئة خارج الكتل السكنية ، والاهتمام بوسائل السيطرة على تلوث الهواء نتيجة الانبعاثات الصادرة عن المركبات وطرق الحرق المكشوف.

كما تنظر اللجنة البرلمانية الطلبات المقدمة من النواب أحمد حمدى خطاب بشأن ما يتعرض له قاطنى عزب الزراعة - النصر - المسيري) التابعين لقرية كنج عثمان - الوحدة المحلية كوم إشو - مركز كفر الدوار - محافظة البحيرة من أثر مخلفات صرف ثلاجة عصام عدلى يوسف الكائنة على الطريق الزراعي (الأسكندرية - القاهرة)، وألفت المزلاوى بشأن عدم قيام وزارة البيئة بتوريد 500 شجرة مثمرة بمدينة سوهاج محافظة سوهاج ، وأخيرا من النائب محمد الصن بشأن عدم المساواة في مقابل الانتفاع بالأنشطة الترفيهية داخل المحميات الطبيعية.