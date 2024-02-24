وزارة الخزانة الأميركية أدرجت 14 ناقلة نفط روسية في قائمتها السوداء

أدرجت وزارة الخزانة الأميركية في قائمتها السوداء، 14 ناقلة نفط روسية. وفرضت عقوبات على شركة الشحن الروسية "سوفكومفلوت" التي تديرها الدولة، وأشارت إلى أنها أعطت مهلة 45 يوما لتفريغ الحمولات النفطية وغيرها، للناقلات الـ14، قبل دخول القرار حيّز التنفيذ.

وركّز نائب وزيرة الخزانة والي أدييمو، في بيان، على "أنّنا نتخذ الخطوة التالية من خلال استهداف أكبر شركة شحن مملوكة للدولة، ومشغل أكبر أسطول للسفن في روسيا"، مشدّدًا على أن الخطوة تشكّل "ضربة كبيرة" لعمليات تجريها روسيا "في الظل". ولفت إلى "أنّنا ندخل المرحلة التالية من زيادة تكاليف روسيا بطريقة مسؤولة، لتخفيف المخاطر".

وسبق أن حدّد ائتلاف يضم مجموعة السبع للاقتصادات الرائدة والاتحاد الأوروبي وأستراليا، سقفا لسعر برميل الخام الروسي عند 60 دولارا.

لكن مسؤولا رفيعا في وزارة الخزانة، قال أمس الجمعة في تصريح لصحافيين، إن الكرملين سعى إلى الالتفاف على السقف، من خلال الاستثمار في "أسطول ظل" من البنى التحتية للتداول في سوق الطاقة.