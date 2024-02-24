ذكر مراسل "الخليج 365" في حاصبيا، أنّ "حال من التّرقّب والحذر الشّديدَين تخيّم على المنطقة الحدوديّة في القطاع الشّرقي من جنوب لبنان هذا الصّباح، انطلاقًا من سهل المجيديّة- الغجر- خراج بلدة الماري وحتّى منطقة العرقوب حاصبيا ومزارع شبعا المحتلّة، وذلك في أعقاب الاعتداءات الإسرائيليّة الّتي استهدفت أطراف راشيا الفخار وكفرحمام وكفرشوبا خراج بلدة الهباريّة".
وأوضح أنّ "هذا الهدوء الحذر تخرقه منذ منتصف اللّيل وحتّى صباح اليوم، طلعات استكشافيّة للطّيران التّجسّسي الإسرائيلي فوق منطقة حاصبيا ومزارع شبعا والمنحدرات الغربيّة لجبل الشيخ المطلّة على منطقة راشيا الوادي في البقاع الشّرقي"، مشيرًا إلى أنّ "المنطقة لا تزال تشهد حتّى هذا الصّباح، تحليقًا متقطّعًا للمسيّرات الإسرائيليّة، وصولًا حتّى أجواء البقاع الغربي وجبل صافي في إقليم التّفاح".
كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": تحليق متقطع للطيران التجسسي الإسرائيلي فوق حاصبيا ومزارع شبعا والبقاع الغربي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.