"النشرة": تحليق متقطع للطيران التجسسي الإسرائيلي فوق حاصبيا ومزارع شبعا والبقاع الغربي

ذكر مراسل "​الخليج 365​" في ​حاصبيا​، أنّ "حال من التّرقّب والحذر الشّديدَين تخيّم على المنطقة الحدوديّة في القطاع الشّرقي من ​جنوب لبنان​ هذا الصّباح، انطلاقًا من سهل المجيديّة- الغجر- خراج ​بلدة الماري​ وحتّى منطقة ​العرقوب​ حاصبيا و​مزارع شبعا​ المحتلّة، وذلك في أعقاب الاعتداءات الإسرائيليّة الّتي استهدفت أطراف راشيا الفخار وكفرحمام وكفرشوبا خراج بلدة الهباريّة".

وأوضح أنّ "هذا الهدوء الحذر تخرقه منذ منتصف اللّيل وحتّى صباح اليوم، طلعات استكشافيّة للطّيران التّجسّسي الإسرائيلي فوق منطقة حاصبيا ومزارع شبعا والمنحدرات الغربيّة ل​جبل الشيخ​ المطلّة على منطقة راشيا الوادي في البقاع الشّرقي"، مشيرًا إلى أنّ "المنطقة لا تزال تشهد حتّى هذا الصّباح، تحليقًا متقطّعًا للمسيّرات الإسرائيليّة، وصولًا حتّى أجواء ​البقاع الغربي​ وجبل صافي في إقليم التّفاح".