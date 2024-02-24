الخارجية الاسترالية اعلنت فرض عقوبات على 55 مواطنا و37 كيانا روسيا

اعلنت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ، أن "حكومة بلادها فرضت قيودا مالية إضافية، وحظرا على السفر على 55 مواطنا روسيا و37 منظمة روسية".

واوضحت في بيان لها إن "سبب العقوبات هو ترحيل الأطفال الأوكرانيين من المناطق الخاضعة للسيطرة الروسية، والذي نسبته كانبيرا إلى موسكو"، مشيرة إلى أن "هذه العقوبات تأتي في أعقاب قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار أوامر اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمفوضة الرئاسية الروسية لحقوق الطفل ماريا لفوفا بيلوفا".

يذكر أن روسيا وصفت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بأنها أصبحت دمية في يد الغرب، وقالت إن قرار "اعتقال" بوتين يهدف للضغط على روسيا، مؤكدة أنها "لا تعترف بسلطة الجنائية الدولية في لاهاي واختصاصها، وتعتبر قراراتها لاغية وباطلة قانونيا".

ولم يكشف البيان الأسترالي عن قائمة كاملة بالمواطنين والشركات الخاضعة للقيود الجديدة، لكن وونغ أشارت إلى أن القائمة تشمل "مؤسسات مجمع الدفاع الروسي وقطاعي الطاقة والتعدين، وعددا من شركات الإعلام والمنظمات المرتبطة بشبكات المشتريات الروسية في بيلاروس وإيران وكوريا الشمالية".