وزير الدفاع الروسي تفقد قوات في أوكرانيا في الذكرى الثانية للهجوم

اعلن الجيش الروسي ان "وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو تفقد قواته في مناطق تحتلها في أوكرانيا، في الذكرى الثانية لبدء الهجوم الذي نفذه الكرملين"، مشيرا الى ان "شويغو أُبلغ أن القوات الروسية في وضع هجومي بعد السيطرة على مدينة أفدييفكا الصناعية الاستراتيجية".

وتوجه للجنود في أحد مراكز القيادة، بالقول، "اليوم، من حيث نسبة القوات، فإن الأفضلية لنا".

ونقلت الدفاع الروسية تصريحات شويغو الذي أعلن أنه من المقرر تزويد القوات المسلحة الروسية بطائرات مسيرة يتم التحكم فيها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.