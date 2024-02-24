انت الان تتابع خبر مع قرب شهر رمضان.. إليك أوقات الصيام والإفطار في العراق والدول العربية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وترتبط ساعات الصوم بطول النهار، وهو أمر يعتمد على خطوط العرض، فكلما كانت الدولة أقرب إلى القطب الشمالي في مثل هذا الوقت من السنة كانت ساعات الصوم أطول، وعلى العكس، كلما ابتعدت عن خط الاستواء باتجاه الجنوب كانت ساعات الصوم أقصر.

يبدأ الصيام في أول أيام شهر رمضان عند الساعة 04:52 صباحا والإفطار عند الساعة 06:43 مساء، وفي آخر أيام الشهر سيكون الصيام عند الساعة 04:07 صباحا والإفطار عند الساعة 06:33 مساء.

الإمارات

تبدأ ساعات الصيام بأول أيام شهر رمضان المبارك في أوقات متقاربة في معظم الدول العربية، ففي الإمارات العربية المتحدة سيبدأ عند الساعة 05:14 صباحا، أما الإفطار سيكون عند الساعة 06:26 مساء، وسيكون بدء الصيام في آخر أيام الشهر عند الساعة 04:42 صباحا.

السعودية

يبدأ الصيام في أول أيام شهر رمضان عند الساعة 4:55 صباحا والإفطار عند الساعة 06:08 مساء، وفي آخر أيام الشهر سيكون الصيام عند الساعة 04:22 صباحا والإفطار عند الساعة 06:22 مساء.

البحرين

يبدأ الصيام في أول أيام شهر رمضان عند الساعة 04:32 صباحا والإفطار عند الساعة 05:45 مساء، وفي آخر أيام الشهر سيكون الصيام عند الساعة 03:59 صباحا والإفطار عند الساعة 05:59 مساء.

اليمن

يبدأ الصيام في أول أيام شهر رمضان عند الساعة 05:00 صباحا والإفطار عند الساعة 06:13 مساء، وفي آخر أيام الشهر سيكون الصيام عند الساعة 04:38 صباحا والإفطار عند الساعة 06:17 مساء.

الكويت

يبدأ الصيام في أول أيام شهر رمضان عند الساعة 04:41 صباحا والإفطار عند الساعة 05:54 مساء، وفي آخر أيام الشهر سيكون الصيام عند الساعة 04:04 صباحا والإفطار عند الساعة 06:11 مساء.

قطر

يبدأ الصيام في أول أيام شهر رمضان عند الساعة 04:29 صباحا والإفطار عند الساعة 05:41 مساء، وفي آخر أيام الشهر سيكون الصيام عند الساعة 03:57 صباحا والإفطار عند الساعة 05:54 مساء.

سلطنة عمان

يبدأ الصيام عند الساعة 05:02 في أول أيام شهر رمضان، والإفطار سيكون عند الساعة 06:14، فيما سيكون الصيام في آخر أيام شهر رمضان عند الساعة 04:32 صباحا، والإفطار عند الساعة 06:25.

سوريا

يبدأ الصيام في أول أيام شهر رمضان عند الساعة 05:20 صباحا والإفطار عند الساعة 06:36 مساء، وفي آخر أيام الشهر سيكون الصيام عند الساعة 04:34 صباحا والإفطار عند الساعة 07:00 مساء.

الأردن

يبدأ الصيام في أول أيام شهر رمضان عند الساعة 05:28 صباحا والإفطار عند الساعة 06:42 مساء، وفي آخر أيام الشهر سيكون الصيام عند الساعة 04:48 صباحا والإفطار عند الساعة 07:02 مساء.

فلسطين

يبدأ الصيام في أول أيام شهر رمضان عند الساعة 05:31 صباحا والإفطار عند الساعة 06:45 مساء، وفي آخر أيام الشهر سيكون الصيام عند الساعة 04:49 صباحا والإفطار عند الساعة 07:06 مساء.

لبنان

يبدأ الصيام في أول أيام شهر رمضان عند الساعة 05:28 صباحا والإفطار عند الساعة 06:43 مساء، وفي آخر أيام الشهر سيكون الصيام عند الساعة 04:46 صباحا والإفطار عند الساعة 07:05 مساء.

ليبيا

يبدأ الصيام في أول أيام شهر رمضان عند الساعة 05:32 صباحا والإفطار عند الساعة 06:45 مساء، وفي آخر أيام الشهر سيكون الصيام عند الساعة 04:54 صباحا والإفطار عند الساعة 07:03 مساء.

المغرب

يبدأ الصيام في أول أيام شهر رمضان عند الساعة 06:21 صباحا والإفطار عند الساعة 07:35 مساء، وفي آخر أيام الشهر سيكون الصيام عند الساعة 05:42 صباحا والإفطار عند الساعة 07:53 مساء.

تونس

يبدأ الصيام في أول أيام شهر رمضان عند الساعة 05:07 صباحا والإفطار عند الساعة 06:23 مساء، وفي آخر أيام الشهر سيكون الصيام عند الساعة 04:20 صباحا والإفطار عند الساعة 06:49 مساء.

الجزائر

يبدأ الصيام في أول أيام شهر رمضان عند الساعة 05:48 صباحا والإفطار عند الساعة 07:04 مساء، وفي آخر أيام الشهر سيكون الصيام عند الساعة 05:04 صباحا والإفطار عند الساعة 07:28 مساء.

مصر

يبدأ الصيام في أول أيام شهر رمضان عند الساعة 04:52 صباحا والإفطار عند الساعة 06:06 مساء، وفي آخر أيام الشهر سيكون الصيام عند الساعة 04:13 صباحا والإفطار عند الساعة 06:25 مساء.