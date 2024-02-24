شكرا لقرائتكم خبر عن دور وزارة الرياضة فى نشر استراتيجية حقوق الإنسان بمراكز الشباب أمام النواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تناقش لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، خلال اجتماعها المزمع عقده يوم الإثنين القادم، ضعف دور وزارة الشباب في نشر الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بمراكز الشباب المنتشرة على مستوى الجمهورية، وذلك لتوعية الشباب بحقوقهم وواجباتهم، وذلك في ضوء موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من النواب طارق رضوان، أيمن أبو العلا، ماهيتاب عبد الهادي، محمود عصام وموجهة إلي الدكتور وزير الشباب والرياضة.

كما تنظر اللجنة ذات اليوم ما ورد في التقرير السنوي السادس عشر للمجلس القومى لحقــوق الإنســان 2020-2023، بشأن الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وخصصت اللجنة البرلمانية اجتماعها الثالث ذات اليوم، لمواصله عرض الشكاوى الواردة إليها.

يُشار إلي أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة برقم 1 لسنة 2016 والمعدلة بالقانون رقم 136 لسنة 202 حددت اختصاصات لجنة حقوق الإنسان وفي مقدمتها الحقوق ،والحريات ،والموضوعات المتعلقة بالقانون الدولى الإنسانى، والقانون الدولى لحقوق الإنسان، تقارير المجلس القومى لحقوق الإنسان، الجوانب المتعلقة بحقوق الإنسان فى تقارير المجالس القومية والهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية.

يأتي ذلك إلى جانب نظر الشكاوى التى تقدم من المواطنين والهيئات فيما يتعلق بحقوق الإنسان، التشريعات المتعلقة بالعدالة الانتقالية، وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة.

وكانت انتخابات هيئة مكتب اللجنة بدور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني قد أسفر عن فوز النائب طارق رضوان برئاستها وكل من النائبين أيمن أبو العلا ومحمد عبد العزيز بوكالتها، ومحمد تيسير مطر بأمانة السر، وذلك بالتزكية.