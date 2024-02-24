وزير الدفاع الروسي يتفقد مجموعة قوات "المركز"

ياسر رشاد - القاهرة -

تفقد وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، اليوم السبت، مجموعة قوات "المركز" في الذكرى الثانية للعملية العسكرية بأوكرانيا.

وذكر بيان لوزارة الدفاع الروسية أن شويجو، تفقد القوات الروسية بمجموعة "المركز" في منطقة العمليات، مضيفا: "لقد استمع وزير الدفاع في مقر قيادة العمليات إلى تقرير من قائد مجموعة قوات (المركز) أندريه موردفيتشيف، وضباط المقر حول الوضع الراهن والمستجدات والمهمات القتالية، التي تقوم بها قواته وأداء وتصرفات العدو".

وخلال حديثه مع الوزير، قال نائب قائد المنطقة العسكرية الوسطى يفجيني تسيندايكين، إن "وحدات الجيش الروسي تواجه في منطقة العملية العسكرية الخاصة كامل الإمكانات الصناعية العسكرية لحلف شمال الأطلسي".

وعرض تسيندايكين، على وزير الدفاع شويجو، عينات من المعدات العسكرية الأجنبية، التي استولى عليها الجيش الروسي خلال المعارك مؤخرا، مشيرا إلى أنه عند تحليل كافة هذه المعروضات يمكن الاستنتاج أننا نواجه مجمع حلف "الناتو" العسكري الصناعي بأكمله.