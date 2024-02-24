أمين عام الناتو: الكونجرس الأمريكي سيمرر حزمة مساعدات عسكرية لأوكرانيا

ياسر رشاد - القاهرة -

أعرب أمين عام حلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرج، عن توقعه أن يتمكن الكونجرس الأمريكي من تمرير حزمة مساعدات عسكرية لأوكرانيا.

وقال ستولتنبرج في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) اليوم السبت بمناسبة مرور عامين على الحرب في أوكرانيا - "إن الأوكرانيين سيكونون في وضع صعب إذا لم يمرر مجلس النواب الأمريكي حزمة المساعدات العسكرية لأوكرانيا"، مضيفا أنه سيتعين على الاتحاد الأوروبي وكندا تعزيز مساعداتهما إلى كييف.

ونوه بأن تأخر تمرير حزمة المساعدات في الكونجرس أثر على الحرب؛ لأنه تسبب في حدوث انخفاض في تدفق الأسلحة والذخائر من الولايات المتحدة؛ مما أثر على ساحة القتال.. مضيفا:"هناك حاجة عاجلة لأن يقرر الكونجرس الأمريكي ويستمر فيما كانت تفعله الولايات المتحدة لسنوات عديدة، وهو أن تكون رائدة في توفير الدعم العسكري لأوكرانيا".

وبسؤاله هل يعتقد أنه حان الوقت لبدء التفاوض مع روسيا وأن على أوكرانيا مبادلة الأرض مقابل السلام.. قال ستولتنبرج "إن الأمر يرجع لأوكرانيا لتحديد ما هي الشروط المقبولة بالنسبة لها" مشيرا إلى أن ما يحدث على طاولة المفاوضات مرتبط بالوضع في ساحة القتال، موضحا أن الطريقة الوحيدة للوصول إلى تحقيق سلام عادل ودائم من خلال مفاوضات هو عبر مواصلة الدعم العسكري لأوكرانيا؛ لأنه عندما يدرك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه لن يستطيع الانتصار في الحرب فربما قد يكون مستعدا للتفاوض.

وفيما يتعلق بانضمام أوكرانيا للناتو، قال ستولتنبرج "ينبغي أن تكون أوكرانيا عضوا في التحالف.. أوكرانيا أصبحت أقرب من أي وقت مضى لعضوية الحلف" لافتا إلى أن الرئيس الروسي ارتكب خطأ استراتيجا بالحرب في أوكرانيا؛ لأنه كان يرغب في إغلاق أبواب الناتو، ولكن ما حدث كان العكس تماما، إذ انضمت فنلندا إلى عضوية الحلف، والسويد الآن في طريقها للانضمام، فضلا عن تعزيز التواجد العسكري على الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي.

جدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي جو بايدن دعا الكونجرس الأمريكي إلى تمرير حزمة المساعدات الجديدة لأوكرانيا المقدرة بـ60 مليار دولار.. وقال إنه يتعين على رئاسة الكونجرس ضرورة الإسراع بالموافقة على حزمة المساعدات لأوكرانيا لأنها تتعلق بالتزام أمريكي والوفاء بوعود الولايات المتحدة للأوكرانيين ولجميع حلفائها.