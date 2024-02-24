كيلو اللحمة بـ250 جنيها.. قائمة أسعار معرض أهلا رمضان في العمرانية بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

افتتح اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، قبل قليل، معرض أهلا رمضان بالعمرانية، والذي شهد إقبالًا كثيفًا من المواطنين خلال الساعات الأولى من افتتاحه.

وتابع اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، باكيات العارضين والسلع المعروضة وأسعارها ونسب التخفيضات عليها والتي تصل إلى 30%.



وينشر "الخليج 365" قائمة أسعار السلع في معرض أهلا رمضان بالجيزة، على النحو التالي:

- سكر معبأ 1 كجم - 27 جنيهًا.

- أرز بلدي معبأ كاملينو 2 كسر (10%) 1 كجم - 35 جنيهًا.

- أرز بلدي معبأ كاملينو 1 كسر (5%) 1 كجم - 36 جنيهًا.

- أرز هندي معبأ طبيعي 2 كسر (10%) 1 كجم - 30 جنيهًا.

- دقيق معبأ (ورقي - بلاستيك) 1 كجم - 28 جنيهًا.

- مكرونة 300 جم أنواع - 9.5 جنيه.

- مكرونة 400 جم أنواع - 13 جنيهًا.

- مكرونة 1 كجم أنواع - 27 جنيهًا.

- مكرونة 350 جم أنواع - 9.5 جنيه.

- عدس مجروش 500 جم - 40 جنيهًا.

- فول معبأ 500 جم - 25 جنيهًا.

- زيت خليط 0.8 لتر - 65 جنيهًا.

- زيت خليط 0.7 لتر - 75 جنيهًا.

- زيت عباد 750 مللي - 90 جنيهًا.

- زيت خليط 1 لتر - 100 جنيه.

- مسلى نباتي 700 جم - 95 جنيهًا.

- مسلى نباتي 1.5 كجم - 188 جنيهًا.

- شاي ناعم 250 جم - 57 جنيهًا.

- شاي ناعم 40 جم - 8.5 جنيه.

- لحوم بقري طازجة 1 كجم - 250 جنيهًا.

- دواجن مجمدة 1 كجم - 100 جنيه.

- أوراك دواجن مجمدة 900 جم - 90 جنيهًا.

- صدور دواجن مجمدة 450 جم - 57 جنيهًا.

- جبنة 250 جم - 14 جنيهًا.

- جبنة 125 جم - 7 جنيهات.

- صلصة طماطم 300 جم - 14.5 جنيه.

- ملح طماطم 300 جم - 1.5 جنيه.

- خل 1 لتر - 12 جنيهًا.