الفاتيكان: البابا فرنسيس ألغى اجتماعاته المقررة اليوم بسبب إصابته بإنفلونزا خفيفة

اعلن الفاتيكان في بيان، أن "البابا فرنسيس ألغى اجتماعاته المقررة اليوم السبت بسبب إصابته بإنفلونزا خفيفة". ويعقد البابا فرنسيس اجتماعات منتظمة مع مسؤولي الفاتيكان أيام السبت بالإضافة إلى اجتماعات خاصة. يشار الى ان البابا عانى من مشاكل صحية متكررة خلال الأشهر القليلة الماضية، واضطر لإلغاء رحلة لحضور مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب28) في دبي في كانون الأول بسبب أعراض إنفلونزا والتهاب في الرئة.

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