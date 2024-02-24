الحاج حسن: المقاومة ستبقى سدا منيعا في وجه محاولات أميركا والعدو لإثارة الفتن في لبنان

اكد رئيس تكتل نواب بعلبك الهرمل النائب حسين الحاج حسن، اننا "امام عدو مجرم قاتل للاطفال والنساء، لا يأبه لا لقوانين دولية ولا لشرعة حقوق الانسان، وقد ثبت ان هذا العدو لا يفهم ولا يرتدع الا بلغة السلاح والقوة، وان خيار المقاومة هو الخيار الوحيد الذي يعيد للشعب الفلسطيني حقوقه، وان هذا العدو لم يحقق اي هدف من اهدافه المعلنة وغير المعلنة ان كان تهجيرا او احياء لمشروع اسرائيل الكبرى".

ورأى ان "الدعم الاميركي المطلق سياسيا وعسكريا وامنيا للعدو الصهيوني، دليل واضح وقاطع على ان حرب الابادة التي يمارسها العدو الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني هي رغبة وهدف اميركي بالدرجه الاولى لانهاء القضية الفلسطينية، والغاء حق الشعب فلسطيني في اقامة دولة مستقلة".

وأوضح ان "ما تقوم به المقاومة الاسلامية في لبنان هو اسناد لمقاومة غزة وللشعب الفلسطيني، وحماية لأمننا وأرضنا ووطننا وستبقى المقاومة سدا منيعا في وجه محاولات اميركا والعدو الصهيوني في اثارة الفتن والصراعات الداخلية في لبنان".