الخارجية: للضغط على إسرائيل لوقف أعمالها العدائية والحلول العادلة ستجلب السلام للشرق الأوسط

رحّبت ​وزارة الخارجية والمغتربين​ اللبنانية، بـ"تصريحات وزير خارجيّة الولايات المتّحدة الأميركيّة ​أنتوني بلينكن​، حول عدم قانونيّة بناء مستوطنات ​إسرائيل​يّة في الأراضي الفلسطينيّة، وبأنّ هذه الأعمال غير بنّاءة للوصول إلى سلام دائم".

ودعت في بيان، ​المجتمع الدولي​ إلى "زيادة الضّغط على إسرائيل من خلال مواقف حازمة، لوقف هذه الأعمال العدائيّة الّتي تُقّوض فرص السّلام العادل والشّامل والدّائم، المبني على قرارات الشّرعيّة الدّوليّة ذات الصّلة، ومبادرة السّلام العربيّة الصّادرة عن القمّة العربيّة في ​بيروت​ عام 2002؛ والهادفة جميعها إلى قيام الدّولة الفلسطينيّة المستقلّة وعاصمتها ​القدس الشرقية​".

وأكّدت الوزارة مجدّدًا، أنّ "الحلول العادلة وحدها ستجلب السّلام إلى ​الشرق الأوسط​، وتوقف التّوتّر والحروب المستمرّة منذ أكثر من 76 عامًا، وتوفر الاستقرار. لقد حان الوقت لإسرائيل أن تجرّب السّلام كبديل للحرب والاحتلال".