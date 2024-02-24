"النشرة": غارة إسرائيلية على بلدة بليدا والطيران الحربي يحلق في سماء حاصبيا والبقاع الغربي

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في ​جنوب لبنان​، بأنّ "الطّيران الحربي الإسرائيلي أغار على بلدة ​بليدا​، مطلقًا صاروخ "جو- أرض"، فيما تجدّدت عمليّات التّمشيط الإسرائيلي بالرشاشات الثّقيلة على بلدة ​كفركلا​". بدوره، أشار مراسل "النشرة" في ​حاصبيا​، إلى أنّ "الطّيران الحربي الإسرائيلي عاود تحليقه في سماء حاصبيا و​البقاع الغربي​ وإقليم التّفاح".

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