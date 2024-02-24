قوى الأمن: توقيف سوريَين بجرم تجارة المخدرات وترويجها بالضاحية الجنوبية وثالث لتعاطيها

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ - شعبة العلاقات العامّة، أنّ "معلومات توافرت عن قيام أشخاص مجهولين بترويج ​المخدرات​ في ​الضاحية الجنوبية​، إمّا سيرًا على الأقدام، أو على متن درّاجة آليّة لون أبيض، موضحةً أنّ "بنتيجة المتابعة الميدانيّة والاستعلاميّة الّتي أجرتها القطعات المختصّة في ​شعبة المعلومات​، تبيّن أنّ الرّأس المدبّر لهذه العمليّات يُدعى "أ. ع." (من مواليد عام 1996، سوري)، وهو مطلوب بموجب مذكّرة توقيف بجرم سرقة".

وأوضحت في بلاغ، أنّ "بنتيجة الاستقصاءات والتّحرّيات المكثّفة، توصّلت الشّعبة إلى تحديد مكان وجوده، لدى شخصٍ في محلّة ​الدورة​، وتحديد هويّة الأخير وهويّة مروّج آخر يعمل معه، وهما: "ح. أ." (من مواليد عام 1996، سوري) مروّج، و"م. ح." (من مواليد عام 1995، سوري)".

وكشفت الشّعبة أنّ "بتاريخ 2024-02-16، وبعد رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيف المذكورين، بعمليّة نوعيّة في الدورة"، مشيرةً إلى أنّ "بتفتيشهم والمنزل، تمّ ضبط كميّة من المواد المخدّرة، مختلفة الأنواع: ماريجوانا، ​حشيشة الكيف​، كوكايين، باز ​الكوكايين​... مقسّمة وموزّعة في داخل أكياس نايلون وعلب بلاستيكيّة، ومعدّة للتّرويج، إضافةً إلى ضبط دفاتر أوراق لفّ سجائر، سيف؛ ومبلغ من المال".

ولفتت إلى أنّ "بالتّحقيق معهم، اعترف الأوّل أنّه ينشط في مجال تجارة وترويج المخدرات لصالح العديد من التّجار في ​البقاع​، في منطقة الضّاحية الجنوبيّة، برفقة الثّاني، الّذي اعترف بما نُسِبَ إليه. واعترف الثّالث بتعاطي المخدّرات والاستحصال عليها من المذكورَين، وأنّ السّيف المضبوط عائد له، وقد اشتراه للدّفاع عن نفسه".

كما ذكرت أنّه "تبيّن أنّ الثّاني متورّط بعمليّة تخريب، وسرقة سيّارة نوع "نيسان سنترا" من محلّة طريق الشّام، بتاريخ 2022-05-11"، مبيّنةً أنّ "المقتضى القانوني أُجري بحقّهم، وأودعوا والمضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص".