جعجع: "الاعتدال الوطني" عرض علينا مبادرة واضحة للوصول إلى انتخاب رئيس ووافقنا عليها

أكّد رئيس حزب "القوّات اللّبنانيّة" ​سمير جعجع​، أنّ "خلافًا لما حاول مرجعيّات كبيرة في فريق الممانعة أن تسوّق أنّنا ضدّ الحوار، في حين أنّهم دعاة حوار، نذكّر بأنّه منذ اللّحظة الأولى للشّغور طالبنا بحصول حوار جدّي بين ​الكتل النيابية​، للوصول إلى انتخاب رئيس للجمهوريّة؛ ونحن لم نُوقِف ولا لأيّ لحظة الحوارات الجدّيّة من أجل الرّئاسة".

وأشار، بعد لقائه وفدًا من تكتل "الاعتدال الوطني" في معراب، إلى أنّ "مبادرة التكتل جدّيّة وواضحة المعالم، وهي تقوم على لقاء نوّاب من الكتل كافّة في ​المجلس النيابي​، للمطالبة بجلسة انتخاب مفتوحة بدورات متتالية، ونتشاور على هامشها بموضوع الرّئاسة، ووافقنا عليها"، مذكّرًا بأنّ "اللجنة الخماسية تدعو منذ اللّحظة الأولى إلى الذّهاب لانتخاب رئيس".

ولفت جعجع إلى أنّ "التكتل يقول إنّه أخذ كلامًا من رئيس مجلس النّواب ​نبيه بري​ بأنّه إذا اجتمع النّواب واتفقوا على المطالبة بجلسة انتخاب مفتوحة بجلسات متتالية، فهوم سيدعو إليها، وهذا ما كنّا نطالب به منذ اليوم الأوّل"، مركّزًا على أنّ "ما حصل الآن، هو أنّ تكتّل "الاعتدال الوطني" اعتبر أنّ البلد في خطر كبير، وأنّ الأمور تتدهور ويجب وضع حدّ لهذا الوضع".

وأوضح أنّ "جلسة التشاور ستحصل للمطالبة بفتح جلسة لانتحاب رئيس، وعلى هامشها يتمّ التّشاور حول الأسماء، وإذا لم يتمّ الاتفاق على اسمم، فنذهب مباشرةً إلى الانتخاب".