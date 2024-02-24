أشار المكتب الإعلامي لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، إلى أنّ "الوزير والنّائب السابق سليم كرم أدلى بحديث صحافي اليوم، لم يوفّر فيه أحدًا بالسّوء، وتناول في جانب منه ميقاتي بكلام أقلّ ما يُقال فيه إنّه لا يمتّ إلى أدبيّات العائلة الّتي يحمل اسمها، ولا إلى تاريخها العريق وتاريخ المنطقة الّتي ينتمي إليها بصلة".
وأكّد في بيان، أنّ "ما ساقه النّائب السّابق من اتهامات، عارٍ من الصّحة جملةً وتفصيلًا، وإذا كان لديه ما يثبت مزاعمه فليتفضّل بتقديمه للقضاء"، لافتًا إلى أنّ "الوكيل القانوني لميقاتي باشر تحضير دعوى قضائيّة في ما ورد في حديث كرم، تبيانًا للحقيقة ودحضًا للمزاعم والاتهامات الباطلة".
وكان كرم قد وَصف ميقاتي بالـ"نصّاب"، مشيرًا إلى أنّه "سرق أرضي وهي بقيمة ستة ملايين دولار. قال إنّه يريد أن يُنشئ "داون تاون" في طرابلس، كما في بيروت، لكنّه لم يفعل، وأخذ الأرض. سألت الأمين العام لمجلس الوزراء آنذاك سهيل بوجي عن الأرض، فأجابني: لم تُحلّ القصة بعد. أجبته: هذه أرضي. إنّها ملكي، وضربته. ستّة ملايين دولار سُرقت منّي".
كانت هذه تفاصيل خبر مكتب ميقاتي ردًا على سليم كرم بعدما وصفه بـ"النصاب": اتهاماته عارية من الصحة وسيتم رفع دعوى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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