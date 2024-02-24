اشارت وزارة الزراعة، الى ان "حشرة الصندل بدأت هذه السنة بالتفشي بشكل ملحوظ في غابات وأحراج الصنوبر البروتي او ما يعرف بالصنوبر البري، وذلك بسبب الشتاء الدافئ الذي لم يقض على عدد كاف من اليرقات".
واوضحت ان "معالجة هذه الحشرة تتم خلال شهري تشرين الأول وتشربن الثاني عبر استعمال مبيد بيولوجي من نوع باسيليوس لا يؤذ الحشرات والحيوانات التي تعيش في الغابات. أما في هذا الوقت من العام فإن هذا المبيد غير فعال إذ ان الحشرة بلغت اطوارا متقدمة لا تقتلها الا المبيدات الكيميائية التي لا يجب استعمالها داخل الغابة من أجل الحفاظ على التوازن الايكولوجي".
في هذا الاطار، نصحت الوزارة البلديات والمواطنين بعدم استعمال المبيدات الحشرية الكيميائية لمكافحة حشرة الصندل الا في حال تواجدها بمحاذاة الأماكن السكنية او المدارس، وذلك من أجل حماية الأشخاص من مشاكل جلدية او في الجهاز التنفسي قد تنتج عن ملامسة الحشرة".
وأكدت أن "ظاهرة اليباس التي تظهر على الأشجار المصابة بحشرة الصندل ستختفي تلقائيا، وتنبت الأوراق الخضراء الجديدة ابتداء من شهر أيار المقبل".
كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الزراعة نصحت بعدم استعمال المبيدات الحشرية الكيميائية لمكافحة حشرة "الصندل" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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