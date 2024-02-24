عين الجمل بـ 250 جنيها.. أسعار الياميش والسلع في معارض "أهلا رمضان" بالشرقية (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب، اليوم السبت، عن قائمة بعض الأصناف للسلع والمواد الغذائية المعروضة في معارض "أهلا رمضان" بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

الأسعار التي جاءت في القائمة التي أعلنها محافظ الشرقية شهدت انخفاضات متفاوتة النسبة عن مثيلتها في الأسواق لمختلف السلع والمواد الغذائية واللحوم، وحتى المكسرات وياميش رمضان؛ إذ تم الإعلان عن بيع اللوز والبندق وعين الجمل بـ 250 جنيهًا للكيلو الواحد، فيما انخفضت أسعار اللحوم البلدية المعروضة إلى 340 جنيهًا للكيلو الواحد، ووصل سعر لتر زيت الطعام إلى 75 جنيهًا وكيلو السكر يُباع في المعارض بـ 27 جنيهًا.

محافظ الشرقية قال في تصريحاتٍ له، اليوم السبت، إنه يتابع مع المهندس محمد الزاهد رئيس الغرفة التجارية بالشرقية حركة البيع والشراء بمعارض أهلا رمضان؛ وذلك للتأكد من توافر السلع الضرورية والأساسية للمواطنين والالتزام بالبيع طبقًا لقائمة الأسعار الاسترشادية، مع وضع التسعيرة على المنتجات المعروضة، مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

محافظ الشرقية أكد على أنه سيتم الضرب بيدٍ من حديد على كل من يحاول التلاعب بأسعار السلع والمواد الغذائية أو يقوم بحجبها أو منعها من السوق، في إشارة إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وسط تأكيد على التصدي لموجة غلاء الأسعار وتوفير كافة السلع والمواد الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية بتوفير السلع والمواد الغذائية وإحكام السيطرة والرقابة على الأسعار والأسواق.

المهندس محمد الزاهد رئيس الغرف التجارية بالشرقية، أفاد بأن معارض أهلا رمضان في محافظة الشرقية تضم كافة السلع الغذائية وياميش رمضان واللحوم والأسماك ومنتجات الألبان بأسعار مخفضة عن السوق بنسب تتراوح ما بين 20 إلى 25% وبجودة عالية، وذلك في إطار التعاون بين المحافظة والغرفة لمكافحة الغلاء وتخفيف العبء عن كاهل المواطن البسيط ومحدودي الدخل.

رئيس الغرفة التجارية في الشرقية نوه بتشكيل لجان رقابية وتفتيشية من قِبل الغرفة للتأكد من جودة السلع المعروضة، قبل أن يشير إلى أن البيع يجري وفق الأسعار المحددة بالفعل بعد الخصم الخاص بالمعرض، والذي قرره محافظ الشرقية، موضحًا الاستمرار والالتزام بدعم جميع السلع الاستراتيجية والأساسية للمواطنين والوقوف جنبًا إلى جنب مع الحكومة في تخفيف العبء عن المواطنين.