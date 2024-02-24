المخابرات العراقية أعلنت القبض على اثنين من أخطر قيادات "داعش" بعملية خارج الحدود

أعلن جهاز المخابرات الوطني العراقي، عن القبض على اثنين من أخطر قيادات تنظيم "داعش" بعملية نوعية خارج الحدود.

وأوضح، في بيان للجهاز نقلته وكالة الأنباء العراقية- "واع"، أنّ "انتصارات أبطال العراق الغيارى تستمر على بقايا "داعش" الإرهابي الذين انتهكوا الحرمات واستباحوا الأرض والدماء والأعراض، دعاة الموت والقتل والتشريد وسلب الحقوق والحريات، أعداء الإنسانية والسلام".

وأفاد الجهاز بأنّه "بمتابعة شخصية من رئيس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني وجهود استثنائية وتعقب استخباري استمر لسنوات، تمكن أبطال جهاز المخابرات الوطني العراقي من إلقاء القبض على اثنين من أخطر قيادات داعش الإرهابي المتورطين بأبشع الجرائم الإرهابية في العراق بعملية نوعية خارج الحدود العراقية، ليتم اقتيادهما إلى العراق وهم كل من الإرهابي عصام عبد علي سعيدان المكنى (أبو زيد) إعلامي ما يسمى "ولاية الفلوجة" والمتورط بذبح الجندي الشهيد كاظم الركابي والمسؤول عن إدارة جميع الأنشطة الإعلامية للعصابات الإرهابية في الفلوجة بعد العام 2014، والمتورط بتوثيق الكثير من الجرائم الإرهابية، والتي كان أبرزها قتل الجنديين الشهيدين مصطفى العذاري وسمير مراد الدلوي، والإرهابي بشير عبد علي سعيدان المكنى (أبو أحمد اتصالات) عسكري ما يسمى "ولاية الفلوجة" والمسؤول عن جميع العمليات الإرهابية لداعش في الفلوجة بعد العام 2015، والذي كان يتولى عمليات تأمين وتشفير اتصالات قيادات العصابات الإرهابية".

وأشار الجهاز إلى أنّه "في الوقت الذي تتوالى فيه انتصارات أبطال جهاز المخابرات الوطني العراقي على قوى الإرهاب والظلام والتكفير، فهم يعاهدون أبناء شعبهم الكريم على المضي بملاحقة هؤلاء المجرمين واصطيادهم واحداً تلو الأخر وعداً قطعوه على أنفسهم وبذلوا الغالي والنفيس للإيفاء به".