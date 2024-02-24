نقلت موقع "أكسيوس" عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين، قوله إنّ "إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن طلبت من إسرائيل التوقف عن استهداف عناصر شرطة "حماس" في غزة".
ولفت المسؤولون، إلى أنّ "إسرائيل رفضت لأن أحد أهدافها التأكد من أن حماس لم تعد تدير القطاع".
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤولون أميركيون وإسرائيليون: إدارة بايدن طلبت من إسرائيل التوقف عن استهداف شرطة حماس بغزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.