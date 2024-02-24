مسؤولون أميركيون وإسرائيليون: إدارة بايدن طلبت من إسرائيل التوقف عن استهداف شرطة حماس بغزة

نقلت موقع "أكسيوس" عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين، قوله إنّ "إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن طلبت من إسرائيل التوقف عن استهداف عناصر شرطة "حماس" في غزة".

ولفت المسؤولون، إلى أنّ "إسرائيل رفضت لأن أحد أهدافها التأكد من أن حماس لم تعد تدير القطاع".