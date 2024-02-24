موظفو البلديات واتحاداتها في لبنان دعوا إلى إضراب عام تحذيري يوم الإثنين

دعا موظفو البلديات واتحاداتها في لبنان، إلى اضراب عام تحذيري نهار الإثنين 26 شباط 2024 في جميع البلديات واتحادات البلديات، يتزامن مع وقفة إحتجاجية الساعة العاشرة صباحا أمام مباني البلديات واتحاداتها لتوجيه رسالة إلى الحكومة اللبنانية لإنصاف موظف البلدية والاتحاد ومساواته بباقي موظفي الادارات العامة.
وقال الموظفون في بيان: "نعتذر من المواطنين جميعا لأننا مضطرين إلى إيقاف العمل والخدمات المتعلقة بالمواطن نهار الإثنين وذلك رغما عنا، على أن نعاود العمل صباح الثلاثاء. علماً أنه إذا لم يتم إنصافنا وإتخاذ المرسوم مناسب العادل سنتوجه إلى الإضراب المفتوح في البلديات وتوقيف الاعمال نهائيا حتى تحقيق المطالب".
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