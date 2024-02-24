الدفاع الروسية: إسقاط مقاتلتين أوكرانيتين و92 مسيّرة خلال 24 ساعة

أعلنت ​وزارة الدفاع الروسية​، أنّ "أنظمة الدّفاع الجوّي دمّرت مقاتلتين أوكرانيّتَين من طراز "ميغ-29" قرب بلدتَي ياسينوفويه وسيليدوفو في جمهورية ​دونيتسك​ الشعبية، و92 طائرة بدون طيّار في مناطق متفرّقة خلال آخر 24 ساعة".

وذكر في تقرير، أنّ "إجمالي خسائر ​القوات الأوكرانية​ خلال اليوم الماضي وصل إلى نحو 1035 جنديًّا، على مختلف محاور القتال"، موضحًا أنّ "العدو خسر على محور كوبيانسك نحو 55 عسكريًّا، على محور دونيتسك قامت وحدات من مجموعة قوات "الجنوب" بتحسين وضعها على الخط الأمامي، وشملت خسائر العدو أكثر من 395 عسكريًّا ودبّابتَين و4 مركبات قتالية مدرّعة ومعدّات عسكريّة أخرى".

ولفتت الوزارة إلى أنّ "على محور أفدييفكا واصلت وحدات مجموعة قوات "الوسط" الاستيلاء على خطوط ومواقع أكثر ملاءمة، كما صدّت هجومين مضادين للعدو الذي خسر هناك نحو 425 جنديا بين قتيل وجريح و3 دبابات و10 مركبات قتالية مدرعة. كما بلغت خسائر العدو نحو 125 عسكريا على محور جنوب دونيتسك، ونحو 35 عسكريا على محور ​خيرسون​، حيث تم أيضا تدمير مستودع ذخيرة ميداني للقوات الأوكرانية".