أشار عضو كتلة "نوّاب الكتائب" النائب الياس حنكش، إلى أنّ "بريطانيا دخلت بقوة على موضوع تهدئة الجبهات، وكان لدينا عدة اجتماعات بحثنا فيها موضوع التسوية والوضع في الجنوب".
ولفت، في حديث له عبر قناة "الجديد"، إلى أنّه "حان الوقت لأن نكون المبادرين بموضوع الرئاسة، لأن بعض التسويات الخارجية من الممكن أن تكون مضرّة بلبنان".
كانت هذه تفاصيل خبر حنكش: حان الوقت لنبادر بموضوع الرئاسة لأن بعض التسويات الخارجية قد تكون مضرّة بلبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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