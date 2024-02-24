الجيش: توقيف 7 أشخاص في منطقتَي شكا والقبة لارتكابهم جرائم مختلفة

أعلنت قيادة الجيش، عن توقيف 7 أشخاص في منطقتَي شكا- النفق القديم والقبة لارتكابهم جرائم مختلفة.
وفي بيان، أوضح أنّ "بتاريخ 24 /2 /2024، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة شكا – النفق القديم اللبنانيَّين (ا.ه.) و(ا.م.)، والسوري (ا.ا.) والفلسطيني (ا.ز.) لإقدامهم على الحفر بواسطة آلات بطريقة غير شرعية داخل أملاك عامة".
كما أوقفت دورية أخرى من المديرية في منطقة القبة اللبنانيين (ا.م.) و(ا.ك.) و(ف.خ.) لمشاركتهم في إشكال عائلي في منطقة الزاهرية، تخلله تبادل لإطلاق النار من أسلحة حربية، علمًا أن الموقوفين ينتمون إلى طرفَي الإشكال. تجري المتابعة لتوقيف بقية المتورطين.
هذا، وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.
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