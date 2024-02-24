شكرا لقرائتكم خبر عن حزب "المصريين": زيارة رئيس إريتريا لمصر رسالة للعالم بالرؤى المشتركة للبلدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمن المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الرئيس الإريتري أسياس أفورقي، موضحا أن الزيارة في منتهى الأهمية خصوصًا لما تتمتع به إريتريا من موقع متميز في القرن الإفريقي.

وقال "أبو العطا"، إن العلاقة بين مصر وإريتريا قوية وممتدة منذ عام 1993 عن طريق التبادل الاقتصادي والتعاون الفني عن طريق هيئة الشراكة المصرية، موضحا أنه من الممكن المتوقع أن تشهد العلاقات بين البلدين دفعة كبيرة خلال الفترة المقبلة، لا سيما في مجالات الاقتصاد والتبادل التجاري وزيادة الاستثمار المصري في إريتريا، خصوصا في المجال الزراعي وبناء القدرات.

وأضاف رئيس حزب "المصريين"، أن لزيارة الرئيس الإريتري أهمية بالغة، لأنها تأتي في وقت حساس وتحمل العديد من الرسائل للعالم ومنها تأكيد الخط الدبلوماسي في السياسة الخارجية المصرية والمتعلق بتعلية العلاقات مع دول القرن الإفريقي بصفة خاصة، مع ترسيخ العلاقات بمختلف أشكالها بما يوفر لصانع القرار المصري حرية حركة لتنشيط السياسة الخارجية في هذا الجزء من العالم.

وأوضح أن زيارة الرئيس الإريتري أسياس أفورقي الحالية إلى القاهرة حلقة جديدة في سلسلة العلاقات بين البلدين، وتكتسب أهمية خاصة في تلك الظروف نظرا لأنها تأتي في وقت تشهد فيه القارة الإفريقية العديد من الملفات المشتعلة مثل قضايا حوض النيل وأمن البحر الأحمر، حيث أن لها ساحلا بطول 180 كلم على ساحل البحر الأحمر وهو ما يجعلها شريكا لمصر في تأمين الملاحة بالبحر الأحمر.

وأشار إلى أن إريتريا لديها مكانة خاصة لدى القاهرة، والجانبان لديهما رابط حيوي في البحر الأحمر وعلاقات خاصة قبل انفصال إريتريا عن إثيوبيا.