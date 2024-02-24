شكرا لقرائتكم خبر عن بدء فعاليات اجتماعات ومؤتمر ومعرض المجلس الدولي للمطارات بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت اليوم السبت اجتماعات مجموعات لجان العمل لإقليم أفريقيا والاجتماعات التحضيرية لمجلس إدارة المجلس الدولي للمطارات اقليم افريقيا الـ71 ، حيث اجتمعت 4 من اللجان الإقليمية الـ6 المخصصة لعقد اجتماعات متعمقة في مجالات السلامة والتقنية.

وقام المهندس محمد سعيد محروس رئيس مجلس ادارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية وعضو مجلس ادارة المجلس العالمي للمطارات (افريقيا) بالمرور علي اللجان وحضور اجتماع اللجنة التنفيذية للمجلس الدولي للمطارات ومتابعة سير العمل واعطاء توجيهات بتوفير كافة التسهيلات لتيسير الاجتماعات .

وتلعب تلك اللجان دورًا حاسمًا ضمن الهيكل التنظيمي للمجلس الدولي للمطارات حيث تقوم بوضع جدول أعمال شامل يهدف إلى تطوير المواقف السياسية وصياغة الاستراتيجيات والسياسات لتوجيه افريقيا نحو تعزيز السلامة والأمن والاستدامة في مجال الطيران.