شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ قانون: الرأى الاستشارى لمصر سيوفر سابقة وأساسًا قانونيًا للضغط على إسرائيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمد مهران، المتخصص في القانون الدولي، أن مرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية بشأن الاحتلال الإسرائيلي استندت بشكل أساسي إلى القانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة.

وقال مهران في تصريح لـ"الخليج 365" أن مصر ركزت على المواد المتعلقة بحظر استخدام القوة وعدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة، إلى جانب التشديد على انتهاك إسرائيل لاتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين.

وتوقع أستاذ القانون الدولي أن تؤكد المحكمة في رأيها الاستشاري على هذه النقاط وتشير إلى عدم شرعية استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، مطالبة بضرورة انسحاب إسرائيل.

كما أشار الدكتور مهران إلى أن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية سيشكل سابقة قانونية هامة في مسار القضية الفلسطينية، موضحا أن الرأي سيوفر أساسًا مهمًا يستند إليه المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات عملية ضد إسرائيل كفرض عقوبات اقتصادية أو سحب السفراء منها.

وأكد أن الاستمرار في المسار القانوني سيكون له أثر كبير في عزل إسرائيل والضغط عليها لتغيير سياساتها غير القانونية تجاه الشعب الفلسطيني، مشددا علي ان ذلك سيمثل انتصارًا كبيرًا للقضية الفلسطينية وسيفتح الباب أمام مزيد من الإجراءات الدولية لمحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها المنهجية للقانون.