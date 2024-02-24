مجموعة "إكواس" أعلنت رفع عقوبات عن النيجر "بأثر فوري" لأسباب إنسانية

أعلنت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس"، أنها رفعت بعض العقوبات المفروضة على النيجر بعد الانقلاب العسكري العام الماضي والتي كانت فرنسا من أشد المتأثرين به ما دفعها لسحب قواتها من البلاد.
وقال رئيس مفوضية "إيكواس" عمر أليو توراي، عقب قمة طارئة في أبوجا، إنّ منطقة حظر الطيران وإغلاق الحدود كانت من بين العقوبات التي سيتم رفعها "بأثر فوري لأسباب إنسانية".
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